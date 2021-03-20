Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала яркое фото с мужем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Ребрик в соцсети.

Так, в аккаунте телеведущей появилась фотография, на которой она позирует рядом со своим мужем Андреем Диким.

Влюбленные улыбаются, а Андрей нежно обнимает Лилию за талию и прижался лицом к ее волосам.

При этом пара особенно позаботилась о своем наряде. На Лилии можно увидеть черные брюки, черную майку и белую рубашку-тунику, а на ее возлюбленном - белые брюки и черную рубашку.

"Один белый - второй Дикий @andrii_dykyi. Когда он сказал шепотом что-то такое, что делает счастливой только тебя. P.S. Уютное празднование НЕ в красной зоне, не волнуйтесь", - написала Ребрик под фото.

В комментариях фолловеры телеведущей высказали свои предположения относительно того, что ей мог шептать на ушко любимый, а также выразили свое восхищение счастливой парой.

"Он сказал: "Сегодня твоя очередь быть дикой", "Какие вы классные", "Счастливая пара", - пишут под фото.

Ранее сообщалось, что Лилия Ребрик показала себя в нежном платье с прозрачным верхом и без белья. Красавица дополнила образ стильной прической и яркими серьгами. Девушка позировала среди зеленых растений, отдавшись нежности.

Напомним, Лилия Ребрик после тяжелой болезни уходит со сцены, неожиданное обращение

А еще Politeka писала, что Ребрик после болезни засветила развлечения с мужем-красавцем

Также Politeka сообщала, что счастливая Лилия Ребрик ушла в отрыв после болезни, задрав ноги на публике