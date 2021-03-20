Українська співачка Ірина Білик здивувала новим фото з готельного номера

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ірина Білик, яка виховує маленького сина Табріза разом з молодим чоловіком Асланом Ахмадовим, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Цього разу зірка вирішила похвалитися шанувальникам у соцмережі, що вирушила на відпочинок у теплий Єгипет.

У своїх Instagram-сторіс Ірина опублікувала кілька кадром зі свого відпочинку. Так, на одному з фото співачку можна побачити в готельному номері, вона стоїть біля ліжка з білими простирадлами з незвичайним брендовим візерунком на них. Перед камерою вона позує в дивному образі, який виглядає не дуже доречно - на ній тепла яскраво-жовта толстовка і чорна шапка, волосся розпущене, а на очах величезні сонцезахисні окуляри. В руках Білик тримає милий букетик квітів і впевнено дивиться прямо в об'єктив.

"Відпочинок починається і як завжди з @rixoshotel", - підписала кадр Ірина і залишила геолокацію готелю.

На ще одному фото Ірина показала свою вечірню прогулянку на території готелю, куди теж вийшла в досить дивному вбранні. На ній широкі чорні штани і яскрава зелена куртка, а на голові чи то шапка, чи то кепка. Зірка зображена ніби в русі, вона не дивиться в камеру. Судячи з нарядів, в курортній Хургаді Білик весь час мерзне, тому і так одягається.

Нагадаємо, Білик після довгої розлуки з чоловіком розповіла про складнощі в інтимному житті: "Проблема с...".

Як повідомляла Politeka, Блакитноокий ексчоловік Білик Дікусар полонив спокусливою щетиною і глибоким виглядом: "Погляд Лева".

Також Politeka писала, Розмальована Білик скинула десяток років, вразивши новим образом: "Не стримуй...".