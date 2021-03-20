Модель Кортні Кардашьян показала спекотні кадри з піжамної вечірки з сестрами

Як повідомляє Politeka.net, відома американська телезірка і модель Кортні Кардашьян часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, нещодавно зіркова красуня поділилася з шанувальниками жаркими кадрами піжамної вечірки, яку вони закотили разом з сестрами Кім і Хлое Кардашьян, а також кількома іншими пекучими красунями.

Н знімках всі красуні з'явилися в спокусливих сріблястих і золотистих піжамах і бікіні. Кортні серед дівчат здорово відзначилася, вона так завелася, що навіть полізла на накритий стіл, пила шампанське з горла і навіть на брудершафт, а ще світила розкішним тілом перед камерою. Як видно, старша з сестер Кардашьян з'явилася на заході в спокусливому ліфчику з короткими піжамними шортиками, а зверху накинула халат, правда не стала його застібати. Довге волосся красуні розпущене і м'якими хвилями спадають на плечі, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фотографій Кортні написала: "Піжамна звана вечеря @skims. Дивимося на мене". Звичайно ж така публікація не залишилася без уваги шанувальників телезірки, Кардашьян і її подружок завалюють компліментами і захопленими коментарями. "Найцікавіше", "красиві", "Здорово повеселилися", "Найцікавіше подивитися", "Моя діснеївська принцеса", "Такі красиві дівчатка", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадаємо, що мільйонерка Кортні Кардашьян зважилася показати, як виглядала до пластики обличчя і бюста: "погана дівчинка".

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