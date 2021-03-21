Солістка The Hardkiss Юлія Саніна чесно відповіла на каверзні питання від шанувальників

Як передає Politeka.net, 30-річна співачка опублікувала ряд цікавих кадрів у "сторіз" в себе в Instagram, розкрившись з нового боку.

Зокрема, у неї поцікавилися, чи траплялися коли-небудь плагіати в її творчості.

"Не було. Але ми не знаходимося в ізольованому інформполі і сворити щось зовсім нове неможливо. Тож траплялися схожі мотиви або звуки...", - відповіла артистка.

Крім того, у зірки запитали, чи розчаровувалася вона коли-небудь в українських артистах. Саніна здивувала раптовим одкровенням: "Ох да... А такі милі всі на екрані".

Деякі питання стосувалися її кліпів і концертів. Зокрема, шанувальники захотіли знати, чи траплялося щось незаплановане, що потрапляло в кадр.

"Так мільйон разів! Цей величезний стілець з кліпу "Журавлі" потрапив в кадр спонтанно", - огрошила співачка. Також вона зізналася, що її дратує під час концертів: "Було бажання позабирати у всіх телефони, щоб люди не відволікалися на зйомку сторіз".

Окремо у Саніної поцікавилися про різкі зміни іміджу.

"Хотіла кардинально поміняти образ, зачіску (свій не для сцени)?",- запитали у неї. Юлія згадала кумедний момент, як мала намір поекпериментувати із зовнішністю, але, благо, обійшлося.

"Пам'ятаєте мій загін "Давайте виголювати скроню та фарбувати в червоний колір"? Спасибі, що відговорили", - підсумувала зірка.

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