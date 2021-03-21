Солистка The Hardkiss Юлия Санина честно ответила на самые каверзные вопросы от поклонников

Как передает Politeka.net, 30-летняя певица опубликовала ряд любопытных кадров в "сториз" у себя в Инстаграм, раскрывшись с новой стороны.

В частности, у нее поинтересовались, случались ли когда-нибудь плагиаты в ее творчстве.

"Не было. Но мы не находимся в изолированном информполи и создать нечто совершенно новое невозможно. Поэтому случались схожие мотивы или звуки...", - ответила артистка.

Кроме того, у звезды спросили, разочаровывалась ли она когда-либо в украинских артистах. Санина удивила внезапным откровением: "Ох да... А такие милые все на экране".

Некоторые вопросы касались ее клипов и концертов. В частоности, поклонники захотели знать, случалось ли что-то незапланированное, что попадало в кадр.

"Да миллион раз! Этот огромный стул из клипа "Журавли" попал в кадр спонтанно", - огрошила певица. Также она призналась, что ее раздражает во время концертов: "Было желание позабирать у всех телефоны, чтобы люди не отвлекались на съемку сториз".

Отдельно у Саниной спросили про резкие смены имиджа.

"Хотела кардинально поменять образ, прическу (свой не для сцены)?", - спросили у нее. Юлия вспомнила забавный момент, как намеревалась поэкпериментировать со внешностью, но, благо, обошлось.

"Помните мой загон "Давайте выбривать висок и красить в красный цвет"? Спасибо, что отговорили", - подытожила звезда.

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