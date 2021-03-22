Популярна українська співачка Тіна Кароль показала себе без грама косметики

Артистка підкорила шанувальників чарівним голосом і красою, передає Politeka.net. Зірка нечасто показує себе без косметики, цей раз став тим самим рідкісним винятком.

Тіна записала сторіс вранці, прийшовши в тренажерний зал. У кадрі красуня постала в яскравому топіку і лосинах, проте їх майже не було видно, адже виконавиця знімала себе крупним планом: "Така гарна".

Артистка блиснула обличчям без зморшок і красивими блакитними очима, під якими можна було помітити невеликі синці.

Загалом, вигляд у Тіни був свіжим, вона здавалася просто ідеальною.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Відзначимо, Тіна Кароль робить макіяж, який лише підкреслює її красу. Зірка намагається давати перепочинок шкірі після регулярного сценічного гриму, правильно очищаючи її.

Щоб шкіра "світилася" співачка правильно харчується і займається спортом. Тіна схильна до повноти, тому постійно намагається тримати себе у формі.

Стакан теплої води з ранку натщесерце. Тіна вважає, що кожній дівчині потрібно пити багато води, адже це запорука вічної жіночої краси.

У раціоні зірки відсутні жирні, солоні, мучні і копчені продукти.

Денне меню співачки - несолодка вівсянка вранці, морепродукти й овочі в обід, і риба – на вечерю.

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