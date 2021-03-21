Молода дружина відомого співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала кадри свого відпочинку
Катерина, яка прославилася в Інтернеті, вирішила показати, як проводить час в Єгипті, повідомляє Politeka.net.
Дружина Павлика часто балує 64,5 тисячі підписників в Instagram кадрами свого проведення часу. Цього разу Репяхова розповіла, чим планує зайнятися в готелі.
Дівчина зняла розкішний басейн, біля якого з чоловіком планувала відпочити.
"До обіду будемо валятися біля басейну", - написала Катерина.
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Пізніше блондинка зняла себе крупним планом без чоловіка. Вона була в купальнику з принтом з квітів. Гарний капелюшок став відмінним завершенням образу. Репяхова посміхалася, а вітер грався з її волоссям.
Пізніше Катерина показала, що планує випити смачний безалкогольний коктейль.
Загалом, по кадрах видно, що зірка добре проводить час з чоловіком, обидва насолоджуються відпочинком і у них все добре.
Правда, кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс це зробити неможливо.
Раніше ми писали, що Катерина Репяхова і Віктор Павлік чекають дитину.
Дівчина зізналася, що вагітність вони планували і вийшло це досить швидко.
Дізнавшись про вагітність, зірка спочатку зраділа, потім її турбував страх, адже життя вже не буде колишнім, але врешті-решт, зараз вона щаслива перебувати в положенні.
Дівчину активно підтримують близькі та рідні, а також користувачі мережі.
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