Молода дружина відомого співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала кадри свого відпочинку

Катерина, яка прославилася в Інтернеті, вирішила показати, як проводить час в Єгипті, повідомляє Politeka.net.

Дружина Павлика часто балує 64,5 тисячі підписників в Instagram кадрами свого проведення часу. Цього разу Репяхова розповіла, чим планує зайнятися в готелі.

Дівчина зняла розкішний басейн, біля якого з чоловіком планувала відпочити.

"До обіду будемо валятися біля басейну", - написала Катерина.

Пізніше блондинка зняла себе крупним планом без чоловіка. Вона була в купальнику з принтом з квітів. Гарний капелюшок став відмінним завершенням образу. Репяхова посміхалася, а вітер грався з її волоссям.

Пізніше Катерина показала, що планує випити смачний безалкогольний коктейль.

Загалом, по кадрах видно, що зірка добре проводить час з чоловіком, обидва насолоджуються відпочинком і у них все добре.

Правда, кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс це зробити неможливо.

Раніше ми писали, що Катерина Репяхова і Віктор Павлік чекають дитину.

Дівчина зізналася, що вагітність вони планували і вийшло це досить швидко.

Дізнавшись про вагітність, зірка спочатку зраділа, потім її турбував страх, адже життя вже не буде колишнім, але врешті-решт, зараз вона щаслива перебувати в положенні.

Дівчину активно підтримують близькі та рідні, а також користувачі мережі.

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