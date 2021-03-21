Відомий хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", показала себе в хвилини релаксу
На фото зірка здалася в костюмі, сидячи на підлозі біля дивана. Олена тримала в руці келих, виставивши одну ніжку в домашніх капцях. Шоптенко посміхалася, демонструючи білосніжну посмішку. Кадр вийшов ніжним і легким, адже красуня виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Недільний ранок-відмінний час, щоб побудувати плани на прийдешній тиждень, а вона у мене буде не зовсім звичайною.
Проведемо ми її вдома з дитиною.
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Бабусі-відпочинок, мені-тиждень, про який я давно мріяла! Так що, відсунувши всі справи, планую наші з ним активності.
А ось тут починається частина посту для вас, мами.
Радьте Класні активності і діліться ідеями в коментарях, а ми будемо їх втілювати і відзначати вас в сторіс", - написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Я дуже любила настільні ігри з мамою грати. Долі. Затишно і по-домашньому", "Мультяшку глянути з какао під пледом, прогулянка на вулиці", "а ми любимо грати в лото з марками машин)))", "з подушок, стільців і пледа будуємо будинок) купуємо рулон шпалер і на ньому малюємо фарбами, олівцями, фломастерами)", "місити тісто і пекти піцу".
Ми писали, що хореограф з "Танців з зірками" Олена Шоптенко збентежила новим вбранням і сміливим рішенням.
Так, дівчина позувала в довгій сукні зеленого відтінку, яке хвилями спадало до її ніг. Кокетливий розріз знизу додав особливого шарму. Шкіряні чобітки на товстому каблучку і сумочка коричневого відтінку доповнили розкішний лук. Олена зробила" вітряну " укладку і завдала яскравий макіяж в персикових кольорах.
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