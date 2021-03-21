Известный хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", показала себя в минуты релакса

На фото звезда показалась в костюме, сидя на полу у дивана. Алена держала в руке бокал, выставив одну ножку в домашних тапочках. Шоптенко улыбалась, демонстрируя белоснежную улыбку. Кадр получился нежным и легким, ведь красотка выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Воскресное утро – отличное время, чтобы построить планы на грядущую неделю, а она у меня будет не совсем обычной.

Проведём мы ее дома с ребёнком.

Бабушке - отдых, мне - неделя, о которой я давно мечтала! Так что, отодвинув все дела, планирую наши с ним активности.

А вот тут начинается часть поста для вас, мамы.

Советуйте классные активности и делитесь идеями в комментариях, а мы будем их воплощать и отмечать вас в сторис", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я очень любила настольные игры с мамой играть. На полу. Уютно и по-домашнему", "Мультяшку глянуть с какао под пледом, прогулка на улице", "А мы любим играть в лото с марками машин)))", "Из подушек, стульев и пледа строим дом) покупаем рулон обоев и на нём рисуем красками, карандашами, фломастерами)", "Месить тесто и печь пиццу".

Мы писали, что хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко обескуражила новым нарядом и смелым решением.

Так, девушка позировала в длинном платье зеленого оттенка, которое волнами спадало к ее ногам. Кокетливый разрез снизу добавил особого шарма. Кожаные сапожки на толстом каблучке и сумочка коричневого оттенка дополнили роскошный лук. Алена сделала "ветреную" укладку и нанесла яркий макияж в персиковых цветах.

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