Ксенія Кошова поділилася яскравими фотографіями свого виходу в світ з чоловіком-гумористом і маленькою донькою Серафимою

Як повідомляє Politeka.net, дружина Євгена Кошового з "Квартал 95" Ксенія, на відміну від чоловіка не дуже публічна. Він рідко з'являється на світських заходах і більше зайнята вихованням дітей – дочок Варвари і Серафими, які здорово подорослішали За останній час. Однак, нещодавно Жінка все ж вийшла в світ з чоловіком, ще й з молодшою дочкою. Яскраві фото з вечірки вона опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram.

На кадрах видно, що худенька Ксенія вибрала для виходу в світ довгу атласну спідницю цікавого фасону ніжного лілового відтінку, а доповнила її світлою кофтиною, яка зливається спідницею, практично перетворюючи наряд в елегантну сукню. Увагу привертає цікава брошка-бабка, яку жінка прикріпила на грудях. Її волосся трохи завиті і красиво укладені, а на обличчі акуратний макіяж і мила посмішка.

Євген прийшов на вечірку в стильному чорному костюмі з білосніжною сорочкою. А малюкові Серафиму нарядили в витончене біле платтячко з колготками і босоніжками. У підписі до публікації Кошова написала: "Ми рідко буваємо на пишних заходах. Рідко, але влучно. Чому? Та тому, що за всю історію роботи моєї і @evgenii.koshevoi так втомлюєшся від кількості людей, гучної музики і шуму, від пафосу і іноді лицемірства. Тому у нас так мало спільних фото. Але якщо вже виходить вирватися на вечірку, то юююхуууу".

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