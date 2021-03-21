Співачка Тіна Кароль збентежила сміливим вбранням, остаточно позбувшись сорому

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала закулісся шоу пародій "Ліпсінк батл", а також самі веселощі під час ефіру.

Тіна вибрала занадто відвертий наряд: чорний топ, декольте якого змушує чоловічі серця битися частіше, а також лавандові штани, що обтягнули її апетитні ніжки найвигіднішим чином. Чи варто згадувати, що про ліфчик безтурботна Тіна, звичайно ж, "забула".

"До зустрічі на "1+1", - підписала кадри зірка.

Безсоромна блондинка зовсім не боялася розгубити бюст з бездонного декольте, пустившись в такому вигляді в танок. Поруч з нею на сцені танцював і щасливий Потап. Як відомо, вони удвох є ведучими шоу "Ліпсінк батл".

Раніше ми розповідали, публіку сколихнуло несподіване фото й одкровення, що стосується Кароль. Так, продюсер шоу "Танці з зірками" Володимир Завадюк опублікував цікавий кадр в "сторіз", на якому позував поруч з Тіною. Рум'яна артистка пригорнулася до його плеча, обдарувавши глядачів ніжною напівпосмішкою.

Завадюк розговорився в підписі: "А познайомилися ми вперше і правда 8 років тому під час зйомок інтерв'ю до фільму "Сила любові і голосу". Це було найсильніше інтерв'ю в моєму житті, я брав його годин 5. Того вечора Тіна Кароль розкрилася для мене, як особистість".

Нагадаємо, Кароль на тлі чуток про роман з Даном Баланом вперше з'явилася в "вагітній" сукні: "Ну нарешті...".

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