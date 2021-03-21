Актриса Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будько в серіалі "Свати", як відомо, за словом в кишеню не полізе

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 67-річної зірки поділилися відеонарізкою з найяскравішими фразочками Валюхи (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Гостра на язик героїня Кравченко саме завдяки своїй крутій вдачі полюбилася публіці.

Її колючі репліки фанати "Сватів" вже давно розтягнули на цитати:

"І лопатою ти зараз отримаєш теж по тому ж місцю!"

"Все-таки тяпнув, зараза. Ось, зараза!"

"Я не зрозуміла, ти бо-бо чи ну-ну?"

"Собі побібікай, шумахер недороблений!"

Користувачі поностальгували за серіалом, сьомий сезон якого чекають ось уже майже 9 років. Кравченко дісталися оплески: "Ой Валюха 👏 😂 "; "Чудова актриса👏 😍"; "обожнюю вас здоров'я Вам ви прекрасні❤️".

Раніше ми розповідали, Кравченко здивувала перевтіленням для однієї зі своїх ролей. Актриса з'явилася на сцені театру в сірих брюках і темній картатій блузі вільного крою. При цьому увагу привернули світла перука й кумедний капелюшок.

У підписі до фотографії говориться: "Як вам образ? Хочеться почути вашу думку в коментарях". Звичайно ж користувачі почали обговорювати нове фото улюбленої актриси, відзначаючи, що тут вона виглядає зовсім інакше і її складно впізнати: "Образ серйозної дами", "приголомшливо", "Супер", "улюблена актриса! Ви красуня!", "Супер! Тетяна Едуардівна, любимо вас дуже!".

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