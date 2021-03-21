Відома українська співачка Ані Лорак, яка поїхала жити і влаштувати кар'єру в Росії, показала себе в ніжному образі
На фото Лорак позувала в чорному вбранні, а зверху була шкіряна куртка, яку зірка спустила з плечей. Зірка залишила волосся розпущеним, а обличчя частково закрила рукою. Кадр вийшов досить ніжним і чуттєвим, адже Кароліна змогла легко передати цю емоцію. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Кароліна, вітаю з 7 мільйонами", "яка ж ви красива", " Кароліна Мирославівна, хіба можна бути такою красивою? нереальна Діва, до речі, а коли пісня роздягнена?", "Обіцяю не забуду, Ти моє восьме диво! Ви наше восьме диво світу!", "Яка красуня", "красуня, вітаю нас вже 7 000 000", " Ви розквітаєте на очах. Яка ж неймовірна!! Гарного дня" ," ви дуже красива! Ми любимо вас!".
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Ми писали, що українська співачка Ані Лорак показала себе в гримерці перед дзеркалом з досить сміливого ракурсу.
Так, цього разу Кароліна блищала перед виступом в міні-комбінезоні переливається золотистого кольору. Перед дзеркалом Кароліна влаштувала пікантні танці, спокусливо вигинаючись в досить масивному взутті на стійкому каблуці.
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