Известная украинская певица Ани Лорак, которая уехала жить и устроить карьеру в России, показала себя в нежном образе

На фото Лорак позировала в черном наряде, а сверху была кожаная куртка, которую звезда спустила с плеч. Звезда оставила волосы распущенными, а лицо частично закрыла рукой. Кадр вышел довольно нежным и чувственным, ведь Каролина смогла легко передать эту эмоцию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Каролина, поздравляю с 7 миллионами", "Какая же вы красивая", "Каролина Мирославовна, разве можно быть такой красивой? нереальная Дива, кстати, а когда песня раздетая?", "Обещаю не забуду, ты мое восьмое чудо! Вы наше восьмое чудо света!", "Какая красавица", "Красавица, поздравляю нас уже 7 000 000", "Вы расцветаете на глазах. Какая же невероятная!! Хорошего дня", "Вы очень красива! Мы любим вас!".

Мы писали, что украинская певица Ани Лорак показала себя в гримерке перед зеркалом с довольно смелого ракурса.

Так, в этот раз Каролина блистала перед выступлением в мини-комбинезоне переливающегося золотистого цвета. Перед зеркалом Каролина устроила пикантные танцы, соблазнительно выгибаясь в довольно массивной обуви на устойчивом каблуке.

Напомним, запроданка Ани Лорак показала закулисье российского шоу-бизнеса, неожиданные кадры

А еще Politeka писала, что одинокая Ани Лорак рассказала о лучшем «друге», который всегда рядом

Также Politeka сообщала, что Ани Лорак подогрела слухи о тайной свадьбе, засветив обручальное кольцо



