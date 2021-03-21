Відома модель Кортні Кардашьян показала себе, радуючи грайливістю
На фото Кортні здалася в шортиках і ТОПі. Образ красуня доповнила кофтиною, яку накинула зверху. Зірка нагнулася вперед, демонструючи ефектний розмір декольте. Волосся у моделі були розпущеним, красуня раділа і показувала бездоганну посмішку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Яка Кортні?",- написала зірка під фото.
Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:
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"Просто відмінний дитина з прекрасною посмішкою", "серйозно набагато більше, ніж просто неймовірно", "чудовий дитина", "4 тисячі лайків за 30 секунд", "дорогий, людина, що читає це, можливо, я тебе не знаю, але Я бажаю тобі всього найкращого в житті", "Моя принцеса Діснея", "Ти виглядаєш неймовірно", "Богиня", "Ти посміхаєшся, ура, така розумниця і молодець, що можеш радіти життю і жити, шикарна".
Ми писали, що модель Кортні Кардашьян показала спекотні кадри з піжамної вечірки з сестрами.
На знімках всі красуні з'явилися в спокусливих сріблястих і золотистих піжамах і бікіні. Кортні серед дівчат здорово відзначилася, вона так завелася, що навіть полізла на накритий стіл, пила шампанське з горла і навіть на брудершафт, а ще світила розкішним тілом перед камерою.
Нагадаємо, розкута Кортні Кардашьян в одній маєчці поманила язичком
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