Модель Анастасія Покрещук, яка брала участь у реаліті-шоу «Від пацанки до панянки» влаштувала танці зі своїм стилістом

Епатажна блогерка, що стала знаменитою завдяки безлічі пластичних операцій на обличчі, всерйоз зайнялася танцювальним напрямком під назвою Шафл і тепер її соцмережі Instagram і Тік-Ток рясніють рухами на цю тематику, пише Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, на вихідних Анастасія вирушила в салон краси, щоб привести в порядок своє волосся, а після всіх маніпуляцій вирішила пуститися в танок. Компанію їй склала дівчина-стиліст.

Вийшло трохи смішно і незграбно.

"Коли всі встигли в день перед від'їздом😂 і корекцію зробили і лікування і ботокс моєму волоссю😍 Сабіна тепер йде зі мною на танці😂 👍 🏾", - написала покрещук.

Фоловери вже встигли відреагувати на танці.

"Дівчата-запальнички💥","Позитивчик"," Треш", - пишуть в мережі.

Не так давно Покрещук показала фото "до" і "після" процедур, спрямованих на схуднення. Зірка мережі вважає, що у неї було 7 зайвих кілограм, тому всіляко прагне до ідеальної ваги.

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