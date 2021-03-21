Учасник 11-го сезону шоу "Голос країни" Микита Ломакін, який зустрічався зі співачкою Мішель Андраде, показав свою кохану

Обидва артисти, Мішель Андраде і Микита Ломакін, побували в шоу "Ліпсінк батл", пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У третьому випуску названого проекту співачка постала в образі Рікі Мартіна і виконала його хіт "Livin' La Vida Loca". За словами української виконавиці, у ролі чоловіка їй було нелегко.

Як зазначила Мішель, вона звикла рухатися спокусливо, як властиво дівчині, але чоловіки рухаються інакше.

На сцені красуня виступала з підтанцьовкою, а в якості підтримки прийшов її екс-бойфренд, який поділився особистим. Виявляється, однією з танцюючих дівчат є гьорлфренд Микити.

"Блондинка справа", - уточнив співак.

Відео виступу Андраде на Ютубі зібрало майже 30 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Потап не прогадав з Мішель ! Талановита дівчина!", "Кращий виступ за вечір! Мішель Богиня", " розумничка, талановита дівчинка, Льоша молодець що допомагає їй пробитися, таланту потрібна допомога", " Це вже не Мішель, а Майкл😆", " дуже смішно) особливо цей блукаючий торс)))", " Що тут ще можна сказати - БРАВО!! БРАВІСІМО!!! НА БІС!!!! 👍 😁 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Мішель Андраде і Микита Ломакін познайомилися у 2013 році на «Х-факторі», коли були ще підлітками. Пара провела п'ять років.

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде зважилася на зізнання про стосунки з Ломакіним: «мені довелося...».

Як повідомляла Politeka, колишній хлопець Мішель Андраде Ломакін приголомшив несподіваним зізнанням: "Кошмар, не хотів би…"

Також Politeka писала, що екс-коханий Мішель Андраде познущався над тренером "Голосу країни": "страждає фігнею…»