Відома українська співачка Марта Адамчук, зірка "жіночого кварталу", показала себе в ніжному образі

На фото зірка позувала в прозорій сукні з чорною основою, яка не дозволяла засвітити зайве. Марта в такому вбранні пройшлося по коридору, виблискуючи красою. Дівчина покружляла, захоплюючи жіночним ефектним чином. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хотіла у відпустку, а потрапила в локдаун))

Ну нічого, головне-здоров'я) святкувати можна вже, як мінімум те, що ти просто живеш. Тільки б я так і робила, а не тільки писала)", - написала дівчина під фото.

Фанати подивилися понад 600 лайків і написали коментарі:

"Золоті слова.І фото дуже красиве. Королева", "дівчина-вогонь", " Топ-модель !!! Подіуми світу чекають! Ну хороша ж !!!", ", "лети вперед, у тебе все вийти-я в тебе вірив ще з ТБ конкурсів..!", "Круто як, красиво".

Ми писали, що зірка студії «Квартал 95» Марта Адамчук підкорила глибоким чорно-білим знімком.

У своєму Instagram Марта Адамчук, одна з гумористок "жіночого кварталу" показала своє портретне фото виконане в чорно-білому кольорі.

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