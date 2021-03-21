Фанати відкопали нове фото Примадонни російської естради Алли Пугачової

Як повідомляє Politeka.net, примадонна російської естради Алла Пугачова вже завершила активну сценічну кар'єру і виступає лише зрідка за великі гроші – в основному на приватних корпоративах. Зірка після виходу на пенсію разом з молодим чоловіком зайнялася вихованням дітей – близнюків Гаррі і Лізи, яких парі народила сурогатна мати. І хоча артистка більше не дає концертів, фанатів у неї не поменшало – в соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, на яких шанувальники обмінюються знімками і діляться новинами про життя Алли Борисівни.

Так, нещодавно в одному і таких фан-акаунтів опублікували чарівне фото Примадонни, на якому вона виглядає дуже свіжо і молодо, правда, обличчя артистки ніби воскове. Пугачова відображена, мабуть, в затишному кафе, а перед камерою з'явилася в незвичайному образі. На ній світла Широка кофта з цікавим принтом, а зверху вона одягла прозору світлу накидку. Волосся Алли Борисівни розпущене в недбало укладанні, а на її обличчі легкий макіяж, вона сидить в цікавій позі, запустивши руки в волосся, і мило посміхається, дивлячись в об'єктив.

У підписі до фотографії привели цитату 71-річної Пугачової про старість: "Ось мені так це набридло, що всі пишуть, звинувачують: "Стара, стара". Так! Я стара. І нічого з цим я вдіяти не можу. Говорити про те, що у мене душа молода, я теж не буду. Так, я старію. Вже лягаєш і думаєш: «Прокинутися б»". Проте фанати в захваті від того, як виглядає зірка, її засипають компліментами і захопленими коментарями.

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