Виконавець Макс Барських здивував шанувальників незвичайним відео з спекотної пустелі

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Макс Барських, який нещодавно показав шанувальникам свою чарівну маму, цього разу порадував публіку незвичайним відео. У своєму Instagram Гарячий Красунчик і улюбленець дівчат виклав ролик, яким показав, як проходять зйомки його нового кліпу на дуетну пісню зі співачкою Zivert. Схоже, ці зйомки проходили в якійсь пустелі, а в ролику сам Макс з'явився в абсолютно новому іміджі.

Як видно, Виконавець зображений на знімальному майданчику, навколо нього копошаться люди, в сам він вирішив освіжиться з водяним пістолетом в руках. Ролик знімку дівчина, і за кадром чутно тільки її голос, але не видно обличчя. Вона показала незвичайний образ Макса, в якому його побачать шанувальники в новому кліпі. На ньому чорні шкіряні штани і цікава темна футболка, при цьому увагу привертає незвичайна зачіска артиста – у нього яскраві жовті волосся з начосом, які стирчать в різні боки.

Барський кокетливо пшикає зі свого водяного пістолета на дівчину, яка підійшла до нього з камерою. "Що ти за людина така?",- запитує вона. "Антикоронавірусний", - весело відповідає їй Макс. у підписі до публікації артист грайливо написав: "Охолоджую від перегріву, пробуджую від недосипу". Шанувальники тут же кинулися активно обговорювати нову публікацію Макса, засинаючи його компліментами в коментарях до відео. "Точно в ціль потрапив", "Ха-ха, потрібний апарат в господарстві", "Супер. Як завжди, насмішив", "Що за колір волосся?", "Але як я тебе, Макс, розумію", - пишуть в коментарях.

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