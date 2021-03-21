Відома співачка Надя Дорофєєва показала себе, запитавши про переваги

На фото Надя здалася в штанях і ТОПі, а зверху накинула наряд, який залишила тільки на руках. Дорофєєва вигнулася назад, а голову підняла вгору, закривши очі від задоволення. Кадр вийшов досить цікавим і розбурхуючим, адже співачка вміє себе показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Цього місяця вийшло стільки релізів у всіх. Розкажіть кого слухаєте, хто сподобався?",- написала Надя, пропонуючи поговорити.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ах, обожнюю тебе"," тебе, звичайно, і нова пісня Макса Барських і зіверт - бомба", " дивлячись по настрій.

Сьогодні слухала десь 5 разів поспіль пісню bam bam", "я слухаю тільки дівчинку з час і скло і все", " чому, крім Тебе і Вови, є ще артисти?", "Звичайно ж тебе Надя!!!", "Виконавців багато, але наші серця належать тобі".

Ми писали, що українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно почала сольну кар'єру, вразила новим образом.

У себе в Instagram дівчина опублікувала уривок зі свого нового кліпу. Днями Дорофєєва випустила перший альбом в якості сольної виконавиці. Один з треків вона записала з живим супроводом. З артисткою танцювали епатажні танцюристи, які допомагали створити потрібну атмосферу.

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