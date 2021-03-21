На самому фантастичному і загадковому шоу "Маска" розсекретили особу учасника, який переховувався в костюмі вишуканого Ворона

Як виявилося, під маскою ховалася українська виконавиця Злата Огневич.

Свій виступ на проекті і яскраві фотографії співачка виклала у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"Найкрутіше й найзагадковіше шоу країни! Я в захваті від костюмів, номерів і наших зіркових детективів! Я намагалася Вас заплутати максимально і мені це вдалось 🎭 Ворон всім дякує за підтримку і любов, передає, що в нього сьогодні гарний настрій й апетит! 🪱🐾 🐾" ,- написала Злата Огневич.

Відзначимо, що на сцені Ворон виконав пісню «Юра, прости» групи НеАнгели, яка вже розпалася.

Глядачі і зіркові детективи побачили всього один виступ і одну серію підказок про цього героя, а потім Залата Огневич зняла свою маску.

Фолловери залишають свої відгуки в коментарях після побаченого.

"Злата, ви Велика розумничка!!!!!!!! Вас не впізнали!!!!!!!!! Номер вийшов!!!!!!!! Хоча Ваше ім'я неодноразово було вимовлено на шоу!!!!! Це дійсно було",

"Найкрасивіша птах з дивним голосом ♪",

"Ти супер",

"Офігенний педикюр на лапах😍",

"Був захоплююче, Злато, Ви неймовірний�👍🡏�",

" Костюм супер🔥 🔥 🔥, виступ неперевершений, Злата молодець❤️❤️", - пишуть в мережі.

Нагадавши, ведучий шоу" Маска "Остапчук з опухлим і перекошеним обличчям розповів, що з ним сталося:" Вова, це капець"

Як повідомляла Politeka, еоявление Огневич на шоу " Маска "ошелешило глядачів, хто тоді в костюмі Сонця:" Ось це несподіванка!"

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