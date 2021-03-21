Відома співачка і модель Дженніфер Лопес показала себе, в черговий раз вразивши образом

На фото Дженніфер здалася в прозорому вбранні з вирізами у вигляді кіл. Красуня сиділа, розставивши ніжки, а волосся зібрала в хвіст. Лопес відчинила наряд, демонструючи під ним Міні-топ, з якого прямо випирав бюст. Кадр вийшов досить цікавим, адже образ підібраний ідеально. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"На дев'ятому небі", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже півмільйона лайкків і написали коментарі:

"Милий вигляд, милий?", "Якщо ви читаєте це, я хочу побажати вам і вашій родині щасливої неділі", "ти приваблива", "коли ти зустрічаєшся, це заводить", "як провести цю ніч?", "Ух ти, приголомшливо красивий вигляд"," перший коментар", " Прекрасно красиво!", "Розкішний".

Ми писали, що відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес виглядає досить розкішно для свого 51-річного віку.

Як видно на одному з фото, зірці все ще є що показати, вже влітку цього року їй виповниться 52, але виглядає Лопес на хороші 30 років. Доглянута шкіра, ідеальний стиль і макіяж перетворюють її мало не в модель.

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