Відома співачка Таїсія Повалій показала шанувальникам, що зробила зі своїм обличчям

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка Таїсія Повалій, яка свого часу втекла до Росії і більше не виступає на батьківщині, останнім часом здорово перекроїла свою обличчя в спробах зберегти молодість. Нещодавно у своєму Instagram 56-річна зірка опублікувала свіжі фото, на яких можна побачити, як вона зараз виглядає.

На нових знімках Таїсія з'явилася на огляд публіки в затишній кімнаті, вона зняла себе сама на телефон, показавши обличчя крупним планом. На її обличчі видно сліди хірургічного втручання, а також дуже яскравий макіяж з акцентом на очах, волосся розпущене і красиво укладені. Артистка мило посміхається сама собі, дивлячись в об'єктив. У підписі до публікації вона написала: "Смокі макіяж 💄 🥰 💪 🤪 куди рвонути??? 😀🔥💃🐕🦺🌟💥✨🌈 #Повалій #таїсіяповалій #povaliy #повалій".

Шанувальники в захваті від нового образу Повалій, її засипають компліментами в коментарях до фото."Ну вообщееее🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥такий мейк треба обов'язково вигуляти!👍Тая, ви красуня😍 🥰❤️Так тримати, "які гарні очі😍", "неймовірна, Тая!😍 🔥 Обожнюю!❤️ Приїжджайте в Пітер, ми завжди вас тут чекаємо😏 💋", "очі зводять з розуму! 😍Ви Приголомшлива, Тая!", "З таким макіяжем тільки на дискотеку", - пишуть користувачі під фото Повалій.

Нагадаємо, 56-річна Повалій з безглуздим макіяжем вирушила за покупками в Києві: "Потрібно менше їсти, більше рухатися".

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