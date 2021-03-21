Известная певица Таисия Повалий показала поклонникам, что сделала со своим лицом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка Таисия Повалий, которая в свое время сбежала в Россию и больше не выступает на родине, в последнее время здорово перекроила свою лицо в попытках сохранить молодость. Недавно в своем Instagram 56-летняя звезда опубликовала свежие фото, на которых можно увидеть, как она сейчас выглядит.

На новых снимках Таисия предстала на обзор публики в уютной комнате, она сняла себя сама на телефон, показав лицо крупным планом. На ее лице видны следы хирургического вмешательства, а также очень яркий макияж с акцентом на глазах, волосы распущены и красиво уложены. Артистка мило улыбается сама себе, смотря в объектив. В подпсии к публикации она написала: "Смоки макияж 💄🥰💪🤪 Куда рвануть??? 😀🔥💃🐕‍🦺🌟💥✨🌈 #повалий #таисияповалий #povaliy #повалій".

Поклонники в восторге от нового образа Повалий, ее засыпают комплиментами в комментариях к фото."Ну вообщееее🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥Такой мейк надо обязательно выгулять!👍Тая,Вы красотка😍🥰❤️Так держать, "Какие красивые глаза 😍", "Невероятная, Таечка!😍🔥 ОБОЖАЮ!❤️ Приезжайте в Питер, мы всегда вас тут ждём 😏💋", "Глаза сводят с ума! 😍Вы Потрясающая, Тая!", "С таким макияжем только на дискотеку", - пишут пользователи под фото Повалий.

Напомним, 56-летняя Повалий с нелепым макияжем отправилась за покупками в Киеве: "Нужно меньше есть, больше двигаться".

Как сообщала Politeka, 56-летняя Повалий с молодым продюсером заинтриговала новостью о новом этапе в жизни: "Обалдеть!".

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