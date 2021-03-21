Український фотограф Соня Плакидюк, яка була суддею "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в хвилини релаксу

Як пише Politeka.net, рудоволоса красуня встигла підкорити серця українців після участі в проекті "Супер топ-модель по-українськи". На Соню вже підписалися понад 500 тисяч чоловік в Instagram, де дівчина активно ділитися естетичними образами, не обходячи стороною і пікантні зйомки.

Цей раз не став винятком, адже в сторіс Соня опублікувала фотографію, де релаксує під час масажу. Плакидюк була роздягненою, тому їй довелося прикривати бюст рукою і волоссям.

"Такий карантин мене влаштовує. Старвак з видом на канал робить мене ще приємніше на дотик і на погляд", - написала Соня під фото.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, так як в сторіс таких функцій немає, але так і хочеться додати: "рудоволоса бестія".

Ми писали, що фешн-фотограф, суддя шоу «Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк здивувала образом.

"Останній обережний вихід у світ перед локдауном", - повідомила Соня в підписі до посту.

Фешн-фотограф вирішила запалити на повну. На опублікованому кадрі вона позувала в стильному кейпі з золотими гудзиками і витонченої блузі.

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