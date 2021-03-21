Український фотограф Соня Плакидюк, яка була суддею "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в хвилини релаксу
Як пише Politeka.net, рудоволоса красуня встигла підкорити серця українців після участі в проекті "Супер топ-модель по-українськи". На Соню вже підписалися понад 500 тисяч чоловік в Instagram, де дівчина активно ділитися естетичними образами, не обходячи стороною і пікантні зйомки.
Цей раз не став винятком, адже в сторіс Соня опублікувала фотографію, де релаксує під час масажу. Плакидюк була роздягненою, тому їй довелося прикривати бюст рукою і волоссям.
"Такий карантин мене влаштовує. Старвак з видом на канал робить мене ще приємніше на дотик і на погляд", - написала Соня під фото.
Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" поніжилася серед квітів: "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу"
Каменських забула надіти штани і показала, як проводить вихідні без Потапа: "Дівчата, у вас так само?"
Рідкісне фото чоловіка та сина Кравець із "Квартал 95" викликало ажіотаж: "Тато і маленька Оленка!"
Обличчя 73-річної Ротару без окулярів показали зблизька, секрет вічної молодості розкритий: "лікар, який її оперує…"
Осадча без Горбунова раптово покинула Україну, поскаржившись на локдаун: "Найсумніше..."
Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, так як в сторіс таких функцій немає, але так і хочеться додати: "рудоволоса бестія".
Ми писали, що фешн-фотограф, суддя шоу «Супер топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк здивувала образом.
"Останній обережний вихід у світ перед локдауном", - повідомила Соня в підписі до посту.
Фешн-фотограф вирішила запалити на повну. На опублікованому кадрі вона позувала в стильному кейпі з золотими гудзиками і витонченої блузі.
Нагадаємо, Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" поніжилася в ліжку, розбурхавши фантазії
А ще Politeka писала, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" ледь не впустила соковиті "яблучка" з корсета
Також Politeka повідомляла, що Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" збентежила Астаф'єву перевтіленням у русалку