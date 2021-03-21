Відома телеведуча Лілія Ребрик показала себе і порадувала українців новиною
Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик, яка наприкінці лютого захворіла китайським вірусом, не ділилася інформацією про свій стан. Красуня відразу сказала, щоб у неї нічого подібного не питали, так як це все індивідуально.
Але тепер зірка вже готова повернутися на екрани і присвятила цьому новий пост. Красуня на фото була в чорно-білому вбранні і капелюшку, а знизу можна побачити боді. Лілія посміхалася і показувала всім своїм виглядом, що насолоджується життям.
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Скучила за вами неймовірно
Прокидаємося разом!",- написала Лілія під фото.
Фанати відразу почали засипати красуню лайками і коментарями:
"Вау, прекрасна", "красуня", "нудьгували, чекаю", " Ліля, чекаю з нетерпінням ефіру з вами. Фото вогонь", "нарешті, Ура", " Будете в такому вигляді?", "Ліля, не знаю, коли зроблена ця фотографія, але дуже приємно бачити вас веселою і грайливою. Фотографія супер (втім, як завжди". "Це чудова новина, чекаємо ефір". "Сонце, ти неймовірна красуня", "Ліля, ти не уявляєш, як я скучила", " Лілечка, заради вас готова прокидатися о 7 ранку (у мене час на годину більше вашого)!!. Також чекаємо нових Тік-струмів від вас))"
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