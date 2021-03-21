Известная телеведущая Лилия Ребрик показала себя и обрадовала украинцев новостью
Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик, которая в конце февраля заболела китайским вирусом, не делилась информацией о своем состоянии. Красотка сразу сказала, чтобы у нее ничего подобного не спрашивали, так как это все индивидуально.
Но теперь звезда уже готова вернуться на экраны и посвятила этому новый пост. Красотка на фото была в черно-белом наряде и шляпке, а снизу можно увидеть боди. Лилия улыбалась и показывала всем своим видом, что наслаждается жизнью.
"Уже завтра встретимся на канале Украина в эфире «Утра с Украиною».
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Соскучилась за вами невероятно
Просыпаемся вместе!", - написала Лилия под фото.
Фанаты сразу начали засыпать красотку лайками и комментариями:
"Вау, прекрасная", "Красотка", "Скучали, жду", "Лиля, жду с нетерпение эфира с вами. Фото огонь", "Наконец-то, ура", "Будете в таком виде?", "Лиля, не знаю, когда сделана эта фотография, но очень приятно видеть вас веселой и игривой. Фотография супер (впрочем, как всегда". "Это отличная новость, ждем эфир". "Солнце, ты невероятная красотка", "Лиля, ты не представляешь, как я соскучилась", "Лилечка, ради вас готова просыпаться в 7 утра (у меня время на час больше вашего)!!. Также ждём новых тик-токов от вас))"
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