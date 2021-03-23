За життям моделі Дар'ї Хлистун, коханої "Холостяка-10" Макса Михайлюка, в Мережі стежать тисячі користувачів, і не всі з хорошими намірами

Як передає Politeka.net, 25-річна дівчина, яка стала відомою після того, як закрутила роман з екс-"холостяком", опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, що стали темою для гарячих обговорень.

Так, на одному з кадрів позувала вагітна Даша, а на іншому - її "вагітний" чоловік. Модель виставила на показ акуратненький животик, надівши облягаючу сукню сірого відтінку. Макс не розгубився й теж показав свій неймовірно великий живіт, чим насмішив публіку.

"Один живіт на двох 😂 іноді даю Максу поганяти 😅 🤰 і на мою думку йому дуже навіть подобається🐣", - підписала кадри модель.

У коментарях Даша зізналася, що чоловік ховав під футболкою кавун.

Крім численних захоплених відгуків й вітань з майбутнім малюком, одна з користувачок дозволила собі кілька колючих висловлювань в сторону Хлистун.

"Вдало залетіла" і "я так розумію це твій максимум 😂", - написала дівчина.

Дружина "Холостяка" знайшла, що відповісти опонетці. "Не те що твоя мама;)", - огризнулася Даша. Інші її підтримали: "заздрість погана якість😂", "просто заздрять чужому щастю...", "що за нелюди!!! Заздрість???", "звичайно вдало завагітніла тому що це - від коханого чоловіка 🤗".

Нагадаємо, про роман Михайлюка і Хлистун стало відомо наприкінці червня минулого року. Незабаром пара офіційно оформила свої стосунки і оголосили про те, що чекають дитину.

Дар'я Хлистун - одна з найуспішніших українських моделей на даний час. Дівчина знімалася в рекламних кампаніях Armani і робила покази на Тижнях моди в Нью-Йорку, Парижі та Мілані. У 2017 році навіть була відібрана для участі в шоу Victoria's Secret, але не змогла взяти в ньому участь через візовий скандал.

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