За жизнью модели Дарьи Хлистун, возлюбленной "Холостяка-10" Макса Михайлюка, в Сети следят тысячи пользователей, и не все с хорошими намерениями

Как передает Politeka.net, 25-летняя девушка, ставшая известной после того, как закрутила роман с экс-"холостяком", опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, ставшие темой для горячих обсуждений.

Так, на одном из кадров позировала беременная Даша, а на другом - ее "беременный" супруг. Модель выставила на показ аккуратненький животик, надев облегающее платье серого оттенка. Макс не растерялся и тоже показал свой невероятно большой живот, чем насмешил публику.

"Один живот на двоих 😂 иногда даю Максу погонять 😅🤰🏻и по-моему ему очень даже нравится 🐣", - подписала кадры модель.

В комментариях Даша призналась, что супруг прятал под футболкой арбуз.

Кроме многочисленных восторженных откликов и поздравлений с будущим малышом, одна из пользовательниц позволила себе несколько колких высказываний в сторону Хлистун.

"Удачно залетела" и "я так понимаю это твой максимум 😂", - написала девушка.

Жена "Холостяка" нашла, что ответить неприятельнице. "Не то что твоя мама;)", - огрызнулась Даша. Другие ее поддержали: "зависть плохое качество😂", "просто завидуют чужому счастью...", "что за нелюди!!! Зависть???", "конечно удачно забеременела потому что это - от любимого мужчины 🤗".

Напомним, о романе Михайлюка и Хлистун стало известно в конце июня прошлого года. Вскоре пара официально оформила свои отношения и объявили о том, что ждут ребенка.

Дарья Хлистун — одна из самых успешных украинских моделей на данное время. Девушка снималась в рекламных кампаниях Armani и делала показы на Неделях моды в Нью-Йорке, Париже и Милане. В 2017 году даже была отобрана для участия в шоу Victoria’s Secret, но не смогла принять в нем участие из-за визового скандала.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка показала, как сильно изменилась во время беременности: разница поражает.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Михайлюка забыла о приличиях в рваных колготках и белье: "Сияет ярче, чем...".

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