Актриса та ведуча Лілія Ребрик доклала максимум зусиль, щоб створити затишок в заміському будинку, де живе з чоловіком й доньками

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram кілька нових кадрів, на яких показала, як облагороджує своє житло.

Так, близько чотирьох років тому Лілія разом з чоловіком, хореографом, Андрієм Диким обзавелися шикарним будинком в котеджному селищі "Лісове озеро". Дійсно, двоповерховий особняк оточений лісом, а розміри присадибної території вражають.

У своєму новому пості Ребрик розкрила один із способів, який допомагає їй впоратися з нудьгою. Як відомо, через локдаун в Києві актрисі довелося відкласти сцену на три тижні. Але дівчина знає, чим буде займатися. Так, вона вирішила оновити інтер'єр будинку. Зокрема, зірка встановила у вітальні нову скляну шафу до стелі, що ідеально впислася в світлу кімнату.

"Я, наприклад, коли довго сиджу вдома, починаю втілювати якісь ідеї для домашнього затишку. Всім відома порада психологів: хочеш прийти в себе - зміни щось вдома! Ось я цим давно вже користуюся - і, знаєте, допомагає!,- поділилася зірка. - Обожнюю щось змінювати, щось додавати в інтер'єрі, щось просто переставляти. Давати, так би мовити, нове дихання своєму будинку... Можливо, є ще такі ж "божевільні", для яких ремонт - це стан душі😍, а, можливо, для когось це просто актуально... Втім, на цьому не зупиняюся: є ще безліч ідей оновлення будинку!".

Далі зірка продовжила знайомити публіку зі своїм "дітищем"-особняком, вийшовши на вулицю. Лілія виставила кілька "сторіз", засвітивши зелену галявину поруч з будинком, невеликий басейн і альтанку в кутку. Також в кадр потрапив фасад її дома.

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