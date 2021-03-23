Актриса и ведущая Лилия Ребрик приложила максимум усилий, чтобы создать уют в загородном доме, где живет с мужем и дочерьми

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм несколько новых кадров, на которых показала, как облагораживает свое жилище.

Так, около четырех лет назад Лилия вместе с супругом, хореографом, Андреем Диким обзавелись шикарным домом в коттеджном поселке "Лесное озеро". Действительно, двухэтажный особняк окружен лесом, а размеры приусадебной территории впечатляют.

В своем новом посте Ребрик раскрыла один из способов, который помогает ей справиться с хандрой. Как известно, из-за локдауна в Киеве актрисе пришлось отложить сцену на три недели. Но девушка знает, чем будет заниматься. Так, она решила обновить интерьер дома. В частности, звезда установила в гостиной новый стеклянный шкаф до потолка, который идеально вписался в светлую комнату.

"Я, например, когда долго сижу дома, начинаю воплощать какие-то идеи для домашнего уюта. Всем известен совет психологов: хочешь прийти в себя - измени что-то дома! Вот я этим давно уже пользуюсь - и, знаете, помогает!, - поделилась звезда. - Обожаю что-то менять, что-то добавлять в интерьере, что-то просто переставлять. Давать, так сказать, новое дыхание своему дому... Возможно, есть еще такие же «безумные», для которых ремонт - это состояние души😍, а, возможно, для кого-то это просто актуально... Впрочем, на этом не останавливаюсь: есть еще множество идей обновления дома!".

Далее звезда продолжила знакомить публику со своим "детищем"-особняком, выйдя на улицу. Лилия выставила несколько "сториз", засветив зеленую лужайку рядом с домом, небольшой бассейн и беседку в углу. Также в кадр попал фасад ее дома.

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