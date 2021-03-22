Співачка Світлана Лобода порадувала шанувальників трепетними фото з дочками на пляжі
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня показала в соцмережі чарівні знімки з відпочинку, куди вирушила разом з двома доньками від різних батьків – Євангеліною і Тільдою.
На нових фотографіях Світлана з дітьми відображені на красивому пляжі на тлі приголомшливого океанічного пейзажу. Як видно, зірка вийшла на пляж у вузькому червоному бікіні, а на плечі накинула довгий легкий халатик, її волосся розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри. Поруч зі Світланою її діти, однак, якщо підрослу Єву вже бачили всі, то маленьку Тільду артистка воліє приховувати від громадськості і не показує на фото її обличчя.
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У підписі до фотографій Лобода написала коротко: "це любов". А шанувальники почали активно обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її і дітей компліментами в коментарях до фото. "Шалено красиві", "прекрасні😍❤️"," щастя❤️❤️❤❤️❤️", "любов...", "Така лапочка! 🌺 Малятко🎈 🎈 🎈", "щастя 😍 ❤ ️ справжнісіньке @ lobodaofficial", "Господи, що приховувати обличчя молодшої дочки то вже?", "Красуні", - пишуть в коментарях до фото Лободи.
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