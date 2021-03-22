Відома співачка і бізнес-леді, телеведуча і просто красуня Тіна Кароль здивувала шанувальників новим незвичайним для себе образом
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Тіна Кароль розмістила чуттєвий промо ролик, в якому рекламувала свої босоніжки. Дівчина постала в абсолютно новому образі на тлі плаваючих медуз, вразивши свою аудиторію.
Тіна написала: "Це - твоя забаганка. Ти-любов. Ти-сама собі свято".
У відео Тіна говорить про те, що жінка сам знає, що їй необхідно і закликає вибирати себе особливо тоді, коли весь світ проти. Тіна каже:"Ти - свій світ, йди до себе проти всіх, до себе завжди в будь-якому випадку".
Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" поніжилася серед квітів: "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу"
Рідкісне фото чоловіка та сина Кравець із "Квартал 95" викликало ажіотаж: "Тато і маленька Оленка!"
Обранець Мішиної Еллерт показав дочку, яка різко подорослішала, Елю не впізнати: "Догулялися?"
Розкута Дорофєєва в оточенні зухвалих хлопців показала, якою хуліганкою може бути: "Рве по повній…"
Спекотна Лопес у сукні з непристойним декольте показала свої "козирі": "Як троянда у футлярі"
Для відео Тіна вибрала легінси, топік і накинутий на плечі Шкіряний френч, волосся зібравши в пучок ззаду.
Шанувальники не упустили можливість прокоментувати відео, побачивши "нову Тіну", не тільки томну і чарівну, але і рішучу, жіночну, впевнену в собі.
"Відмінне слово - "ЗАБАГАНКА"!!!😊 👍 👌 ", "Краще промо 🥵", "Тиночка, ти гіперс*ксуальна"," Тіна ви любов ❤️", "Тіна, обожнюю васс 🙏🙏🙏😭😭❤️❤️❤️❤️❤️", "просто ідеальна🔥", "Як я мрію про ваші туфельки😍", "Яка краса 😍", " Яка ж гарна квітка на фото, на ім'я Тіна❤️", "Мурашки😍 вау!", "Так кайфую від цього ролика🤤 ти тут така інша💔", "Lady Boss", - написали фанати.
Нагадаємо, що Кароль ледве втримала бюст в" подгулявшем "декольте, Потап аж пританцьовував від радості:" До зустрічі...".
Як повідомляла Politeka, щаслива Кароль показала домашній вечір з сином, на кадрах помітили зайве: "хтось третій".
Також Politeka писала, що "майбутні родичі Кароль": у мережі з'явилися унікальні фото Дана Балана з сім'єю.