Відома співачка і бізнес-леді, телеведуча і просто красуня Тіна Кароль здивувала шанувальників новим незвичайним для себе образом

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Тіна Кароль розмістила чуттєвий промо ролик, в якому рекламувала свої босоніжки. Дівчина постала в абсолютно новому образі на тлі плаваючих медуз, вразивши свою аудиторію.

Тіна написала: "Це - твоя забаганка. Ти-любов. Ти-сама собі свято".

У відео Тіна говорить про те, що жінка сам знає, що їй необхідно і закликає вибирати себе особливо тоді, коли весь світ проти. Тіна каже:"Ти - свій світ, йди до себе проти всіх, до себе завжди в будь-якому випадку".

Для відео Тіна вибрала легінси, топік і накинутий на плечі Шкіряний френч, волосся зібравши в пучок ззаду.

Шанувальники не упустили можливість прокоментувати відео, побачивши "нову Тіну", не тільки томну і чарівну, але і рішучу, жіночну, впевнену в собі.

"Відмінне слово - "ЗАБАГАНКА"!!!😊 👍 👌 ", "Краще промо 🥵", "Тиночка, ти гіперс*ксуальна"," Тіна ви любов ❤️", "Тіна, обожнюю васс 🙏🙏🙏😭😭❤️❤️❤️❤️❤️", "просто ідеальна🔥", "Як я мрію про ваші туфельки😍", "Яка краса 😍", " Яка ж гарна квітка на фото, на ім'я Тіна❤️", "Мурашки😍 вау!", "Так кайфую від цього ролика🤤 ти тут така інша💔", "Lady Boss", - написали фанати.

Нагадаємо, що Кароль ледве втримала бюст в" подгулявшем "декольте, Потап аж пританцьовував від радості:" До зустрічі...".

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