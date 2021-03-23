Фіналістка першого сезону "Супер Топ-модель по-українськи" Таня Брик струснула сонну публіку соковитими кадрами

Як передає Politeka.net, 23-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала, як починається її ранок.

Пустотлива Таня постала в спокусливому вигляді: вона була в чорному реглані з брутальним написом і стрінгах. Дівчина закотила рукава й кинулася танцювати під пісню Джо Кокера "Sex Bomb". Все це відбувалося у ванній, судячи з заднього фону.

"Головне почати правильно ранок", - підписала кадри Брик, додавши кумедний смайлик.

Модель з розпущеним волоссям енергійно стрибала та крутилася, приковуючи увагу до бездоганних стегон і плоского животика. Відразу видно, як вона кайфує від процесу, заряджаючи хорошим настроєм не тільки себе, але й своїх фоловерів.

"Пісня як довічна мантра", - додала дівчина до підпису.

Зазначимо, Брик брала участь у першому сезоні "Супер Топ-модель по-українськи". Дівчина з 4 років займалася танцями, а з 14 прийшла в модельний бізнес. На проекті Таня опинилася в 16, і для цього їй довелося відмовитися від нового контракту.

Дівчина радує шанувальників яскравими кадрами, якими ділиться в Instagram. До речі, за нею спостерігають вже понад 280 тисяч фоловерів.

Так, нещодавно модель збентежила, показавши себе повністю без одягу. Дівчина зізналася, що їй було складно перебороти свої комплекси.

"Я довго не наважувалася показувати це фото. Скажу чесно: спочатку я оголилася для фото щоб фінально прийняти своє тіло. Так, у мене були проблеми з цим до цієї зйомки", - зізнавалася вона.

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