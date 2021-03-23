Публіка завила при погляді на Тіну Кароль - її наряд залишив після себе дивний післясмак

Як передає Politeka.net, у Instagram з'явилися кадри останнього випуску шоу пародій "Ліпсінк баттл". Тіна Кароль і Потап, як відомо, є ведучими цього проекту.

36-річна Кароль збентежила сміливим образом: зірка з'явилася в студії в чорному топі з "підгулявшим" декольте, яке зовсім не тримало її пишний бюст, так що вся принадність, вважай, назовні. Низ наряду також став причиною хейта. На Тіні були обтягуючі штани лавандового кольору, які публіка, також забракувала.

Одні обурилися тим, що образи Кароль з кожним її виходом у світ стають останнім часом все відвертішими й відвертішими. Мовляв, такими темпами співачка скоро розполохає всіх цнотливих шанувальників та скотиться до рівня Олі Полякової. Інші посміялися з її "підстріляних" штанців. А треті порадили терміново поміняти стиліста.

"Тіна шикарна, але наряд звичайно, такий собі. Штани особливо 🙄 🥴"; "Потап яскравіше виглядає, ніж вона ("; "Боже, хто додумався одягнути Тіну в такі штани? Ну, блін, ору😢 😢 😢... і плачу"; "Ще трохи і буде, як Полякова, в одних трусах виходити на сцену"; "Хто так одягнув!? Звільнити)))"; "Тіна поміняй стиліста 😂! Вже не модно ц*цьки вивалювати! Або ви образ поміняли? 😮"; "Так, в цих штанцях - вона як підстріляна"; "Тіна і одягнена негарно, і поводиться так само. Ці її верески вже чути не можливо. Капець"; "Тіна, поважаю вашу творчість, але останнім часом вас несе... видно, що вам і самій незручно в тому топіку, так навіщо його надягати? Вид вульгарної дівки ((", - Кароль просто рознесли в коментарях.

Нагадаємо, що Кароль ледве втримала бюст в "підгулявшому "декольте, Потап аж пританцьовував від радості:" До зустрічі...".

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