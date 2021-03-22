Наступник Xiaomi Mi Band 5 скоро з'явиться

Xiaomi Mi Band 6 вже має сертифікати на таких ринках, як Індонезія та Індія. Незважаючи на те, що Xiaomi ще не оголосила дату запуску, в Інтернеті з'явилися нові подробиці про Mi Band 6, передає "hindustantimes".

Нове зображення показує, що Xiaomi Mi Band 6 буде виглядати ідентично попереднику. Як вказує Gizmochina, дизайн ремінця і дисплея виглядають аналогічно Mi Band 5. На зображенні також видно зарядний кабель, який показує функцію магнітної зарядки.

Згідно з витоком у січні, Xiaomi Mi Band 6 буде принаймні у варіантах-один з NFC (для китайського ринку), а інший без NFC (глобальний варіант). Кажуть, що він також поставляється з вбудованим GPS-приймачем для кращого і більш точного вимірювання даних про швидкість і відстані. Повідомляється, що в ньому буде представлено принаймні 12 нових режимів тренувань, таких як Zumba, stepper, street dance і pilates. Він також буде поставлятися з датчиком SpO2 для вимірювання кисню в крові.

Інші витоки функцій показують, що гаджет буде поставлятися з новою системою управління часом. Система відключить повідомлення протягом 25 хвилин. Буде також підтримка моніторингу даних про сни.

Однією з найкращих функцій, очікуваних на Xiaomi Mi Band 6, є можливість керування та керування пристроями розумного будинку. Ця функція, швидше за все, буде доступна через додаток Mi Home компанії. Програмне забезпечення на Xiaomi Mi Band 6 також може поставлятися з оновленим користувальницьким інтерфейсом.

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