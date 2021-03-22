Преемник Xiaomi Mi Band 5 скоро появится

Xiaomi Mi Band 6 уже имеет сертификаты на таких рынках, как Индонезия и Индия. Несмотря на то, что Xiaomi еще не объявила дату запуска, в Интернете появились новые подробности о Mi Band 6, передает "hindustantimes".

Новое изображение показывает, что Xiaomi Mi Band 6 будет выглядеть идентично предшественнику. Как указывает Gizmochina, дизайн ремешка и дисплея выглядят аналогично Mi Band 5. На изображении также видно зарядный кабель, который показывает функцию магнитной зарядки.

Согласно утечке в январе, Xiaomi Mi Band 6 будет по крайней мере в вариантах - один с NFC (для китайского рынка), а другой без NFC (глобальный вариант). Говорят, что он также поставляется со встроенным GPS-приемником для лучшего и более точного измерения данных о скорости и расстоянии. Сообщается, что в нем будет представлено по крайней мере 12 новых режимов тренировок, таких как Zumba, stepper, street dance и pilates. Он также будет поставляться с датчиком SpO2 для измерения кислорода в крови.

Другие утечки функций показывают, что гаджет будет поставляться с новой системой управления временем. Система отключит уведомления в течение 25 минут. Будет также поддержка мониторинга данных о снах.

Одной из лучших функций, ожидаемых на Xiaomi Mi Band 6, является возможность управления и управления устройствами умного дома. Эта функция, скорее всего, будет доступна через приложение Mi Home компании. Программное обеспечение на Xiaomi Mi Band 6 также может поставляться с обновленным пользовательским интерфейсом.

Напомним, Xiaomi озадачили новой идеей для камеры смартфона: "Циферка для понта, чтобы народ покупал..."

Как сообщала Politeka, бриллиантовый Xiaomi Mi 11 удивил сеть, появились первые фото: "Годный прибор, но..."

Также Politeka писала, что смартфон Xiaomi с губной помадой рассмешил сеть: "Ждем набор зимней резины в подарок для мужиков"