Українська виконавиця Злата Огневич, яка брала участь у шоу "Маска" у костюмі Ворона розповіла про закулісся проекту
У новому випуску шоу Огневич в костюмі Ворона виконала хіт "Юра, прости" групи «НеАнгели», яка нещодавно оголосила про свій розпад.
У підказках Ворон зазначив, що має родичів-птахів, а танці займають особливе місце в його житті. Зіркові детективи припустили, що під маскою можуть бути MONATIK або Ігор Ласточкін.
Але, коли маска була знята, вони виявилися приголомшені.
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"Коли зняла маску-пошкодувала, що погодилася брати участь, тому що хочу опинитися під маскою в другому сезоні! Однак зізнаюся - в костюмі дуже жарко і складно, я навіть втратила рівновагу - не бачила нічого і думала, що впаду до глядачів», — поділилася артистка.
Огневич продовжує показувати кадри виступу на своїй сторінці в Instagram. На одному з фото відображено, як ведучий проекту пригорнув до її ніг.
"Ось вона, сила ворона, навіть Вова Остапчук оцінив", - підписала кадр співачка.
Закономірно, що після участі в "Масці" на Огневич посипалися питання щодо інших учасників, яких ще не розкрили.
"Я не знаю, хто під іншими масками, тому що в шоу сувора конфіденційність, всіх один від одного ховають. Надягають спеціальні забрала, худі, максимально однаковий одяг, щоб ніхто ні про що не здогадався», - розповіла артистка.
Цікаво, що для костюма Ворона дизайнер Леся Патока замовила три види пір'я різної довжини. Головний убір-циліндр з оригінальним оформленням-робили на замовлення, а також спеціально відливали дзьоб і створювали величезні лапи.
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