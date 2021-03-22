Що знають ті, хто був за лаштунками шоу?

Українська виконавиця Злата Огневич, яка брала участь у шоу "Маска" у костюмі Ворона розповіла про закулісся проекту

У новому випуску шоу Огневич в костюмі Ворона виконала хіт "Юра, прости" групи «НеАнгели», яка нещодавно оголосила про свій розпад.

У підказках Ворон зазначив, що має родичів-птахів, а танці займають особливе місце в його житті. Зіркові детективи припустили, що під маскою можуть бути MONATIK або Ігор Ласточкін.

Але, коли маска була знята, вони виявилися приголомшені.

"Коли зняла маску-пошкодувала, що погодилася брати участь, тому що хочу опинитися під маскою в другому сезоні! Однак зізнаюся - в костюмі дуже жарко і складно, я навіть втратила рівновагу - не бачила нічого і думала, що впаду до глядачів», — поділилася артистка.

Огневич продовжує показувати кадри виступу на своїй сторінці в Instagram. На одному з фото відображено, як ведучий проекту пригорнув до її ніг.

"Ось вона, сила ворона, навіть Вова Остапчук оцінив", - підписала кадр співачка.

Закономірно, що після участі в "Масці" на Огневич посипалися питання щодо інших учасників, яких ще не розкрили.

"Я не знаю, хто під іншими масками, тому що в шоу сувора конфіденційність, всіх один від одного ховають. Надягають спеціальні забрала, худі, максимально однаковий одяг, щоб ніхто ні про що не здогадався», - розповіла артистка.

Цікаво, що для костюма Ворона дизайнер Леся Патока замовила три види пір'я різної довжини. Головний убір-циліндр з оригінальним оформленням-робили на замовлення, а також спеціально відливали дзьоб і створювали величезні лапи.

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