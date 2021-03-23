Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "жіночого кварталу", показала себе в чуттєвому образі

Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару є однією з головних зірок "жіночого кварталу". У красуні вже сотні тисяч фанатів в Instagram, де дівчина публікує фото як з виступів, так і свої особисті.

Цього разу Ірина вирішила порадувати чуттєвим знімком, де позувала в мереживній білизні. Дівчина розвернулася спиною, а пальчиками рук обняла сама себе, взявшись за плечі.

"Локдаун", - лаконічно підписала фото зірка.

Фанати, включаючи Євгена Кошового, поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Воу", "Супер", "Богиня", "красуня", "неймовірна", "цікаво", "перший", " який рік дивлюся на тебе ... і так шалено хочеться тебе нагодувати", "не перестаю захоплюватися", " в хорошій дівчині все повинно бути прекрасно. Все абсолютно, починаючи зі спини", " а можна трохи нижче?".

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На першому знімку Сопонару відображена на сцені в компанії ще двох актрис – Катерини Нікітіної і Еліни Мбані. Забавно, але дівчата схопили Іру за ногу і тримають її, ледь не відриваючи від підлоги, хоча вона і не проти.

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