Відома модель і блогер Анастасія Похрещук, зірка "Від пацанки до панянки", показала, як прилетіла в Стамбул

Як пише Politeka.net, Анастасія стала набирати популярність після участі в проекті"Від пацанки до панянки". Після шоу зірка вирішила збільшити собі вилиці і губи. І хоча нова зовнішність вийшла досить зухвалою, дівчину все влаштовує і вона насолоджується життям сповна.

На кадрах модель показала, як вирушила до Туреччини. Дівчина прилетіла в Стамбул, де їй довелося здати аналізи на вірус. Весь процес Анастасія зняла на відео, яке показала шанувальникам.

"Давно мені нічого так глибоко в пащу не засовували. У Туреччині не потрібно готуватися до тесту як у нас (здавати з ранку, не чистити зуби, нічого не пити не жерти не ходити в туалет) теж саме стосується і крові, я прямо перед аналізом пожерла. Так шо тут медицина пішла далеко вперед, навіть в таких дрібницях", - написала Анастасія.

Фанати подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Ви робили щеплення перед поїздкою? Туреччина пускає без щеплення туристів?", "Що ви знову робіть собою великі вуха, нарощувати будите", "жахлива процедура"," для мене найгірше це коли не можна попити води перед аналізом", " а навіщо в Туреччину? Ще операції? Розповівши".

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