Відома вітчизняна співачка Злата Огневич показала свіжий образ

Як пише Politeka.net, Злата Огневич вже не перший рік успішно будує кар'єру в Україні. Красуню навіть підозрювали, що її просуває багатий покровитель, але зірка все заперечує. Дівчина активно веде соціальні мережі, підігріваючи інтерес до своєї творчості.

Цього разу в сторіс Instagram Злата опублікувала кадр, на якому вирішила показати свіжий макіяж, який їй тільки зробили. Огневич була в халаті, який спустила з плечей, натякаючи на відсутність білизни під ним. Тому знімок вийшов досить провокаційним, адже декольте виглядало дуже пікантно.



"Макіяж для прекрасної Злати Огневич", - були підписані кадри.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій, але так і хочеться додати: "неможливо відірвати погляд, занадто розкішно".

Ми писали, що українська співачка Злата Огневич вразила розкішною зйомкою на березі моря.

У себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, зроблених на березі Чорного моря. Судячи з усього, зірка спеціально вирушила на узбережжя, поки там немає туристів.

Злата позувала в коричневому костюмі з широким поясом. Зверху вона накинула неймовірно красиве пальто ніжного блакитного кольору.

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