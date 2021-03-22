Популярна співачка Даша Астаф'єва показала українцям незвичайні фотографії з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Даша Астаф'єва нещодавно загриміла в лікарню з важким діагнозом - внутрішня кровотеча. Красуня вже поправилася і навіть повернулася до роботи, про що розповіла в недавньому інтерв'ю. А тепер ще й показала яскраві кадри з нової фотосесії у своєму мікроблозі Instagram.

Даша опублікувала в соцмережі два однакових знімка, але один в кольорі, а інший чорно-білий. На кадрах видно, що зірка приміряла незвичайний навіть інопланетний образ, а позувала, як завжди, дуже спокусливо. Перед камерою красуня з'явилася в хитромудрому чорному боді з рукавами, капюшоном і незвичайним об'ємним елементом зі шкіри коричневого кольору. Цей елемент ніби пристебнутий на ремінцях до талії і шиї співачки. Доповнюють образ чорні колготки в дрібну сіточку. Астаф'єва трохи присіла, широко розсунувши ноги і поклала руки нижче живота, вона млосно позує фотографу.

У підписі до публікації Даша написала: "Приймай мене такою як є. І заспокійливе. Колір або Ч/б? #photography @danaadubovaya #mua @vovcha2 #style @elena.kondratova_design". А шанувальники тут же почали обговорювати новий образ артистки, захоплюючись її неземною красою. "Колір", "Та що ж ти витворяєш!", "Це можна витримати взагалі?", "Круто!", "Однозначно колір", "Дуже круто", "Красиво дуже. В кольорі...", "Шикарна", "Краса шоколадна", - пишуть в коментарях до фото зірки.

Нагадаємо, ми розповідали про те, Даша Астаф'єва загриміла в лікарню зі страшним діагнозом, співачка приголомшила подробицями.

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