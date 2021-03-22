Популярная певица Даша Астафьева показала украинцам необычные фотографии из новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net , известная украинская певица Даша Астафьева недавно загремела в больницу с тяжелым диагнозом – внутреннее кровотечение. Красотка уже поправилась и даже вернулась к работе, о чем рассказала в недавнем интервью. А теперь еще и показала яркие кадры из новой фотосессии в своем микроблоге Instagram.

Даша опубликовала в соцсети два одинаковых снимка, но один в цвете, а другой черно-белый. На кадрах видно, что звезда примеряла необычный даже инопланетный образ, а позировала, как всегда, очень соблазнительно. Перед камерой красотка появилась в замысловатом черном боди с рукавами, капюшоном и необычным объемным элементом из кожи коричневого цвета. Этот элемент как будто пристегнут на ремешках к талии и шее певицы. Дополняют образ черные колготки в мелкую сеточку. Астафьева чуть присела, широко раздвинув ноги и положила руки ниже живота, она томно позирует фотографу.

В подписи к публикации Даша написала: "Принимай меня такой как есть. И успокоительное. Цвет или Ч/Б? #photography @danaadubovaya #mua @vovcha2 #style @elena.kondratova_design". А поклонники тут же принялись обсуждать новый образ артистки, восхищаясь ее неземной красотой. "Цвет", "Та что ж ты вытворяешь!", "Это можно выдержать вообще?", "Круто!", "Однозначно цвет", "Очень круто", "Красиво очень. В цвете...", "Шикарная", "Красота шоколадная", - пишут в комментариях к фото звезды.

Напомним, мы рассказывали о том, Даша Астафьева загремела в больницу со страшным диагнозом, певица ошарашила подробностями.

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