У Мережі показали фото без ретуші постарілої Ірини Білик - публіка в шоці

50-річна співачка разом з іншими українськими зірками вирушила в Хургаду, Єгипет, на відкриття фешенебельного готелю Rixos.

Як передає Politeka.net, фото з Білик у своєму мікроблозі в Instagram поділився суддя з "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво.

Багатьом здалося, що ресторатор позує разом зі своєю мамою, не впізнавши в жінці поруч з ним Ірину.

Артистка помітно постаріла й роздалася вшир, якщо порівнювати з її "фтошопними" знімками. Білик постала в жовтому платті-туніці з принтом на єгипетський мотив, а також накинула на плечі напівпрозоре парео небесного відтінку. Волосся зірка сховала під квітчастий головний убір, доповнивши лук дзеркальними сонцезахисними окулярами.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Це Білик???😯🙉🙈"

"виглядає Ірина вже не молодо"

"Я думала, це його мама..."

"Блін, дівчатка звикли все бачити з-під фільтрів і фотошопу - альо, Білик - 50 років! Йо-мойо, як вона повинна виглядати? Нормально вона виглядає для свого віку"

"Ірину час зовсім не щадить"

"Це точно Ірина з Вами?"

"Так, на цьому фото вже видно що Іра передпенсійного віку" - "ха-ха. А я думаю що це за дама бальзаківського віку поруч".

Зазначимо, Білик ніколи не приховувала своєї погоні за молодістю і красою. Співачка підтвердила, що робила пластичні операції, але скільки саме і в яких місцях залишила в таємниці.

"Це моє кредо, мій девіз - експериментувати. Час від часу я пробую щось нове для себе. Якщо є гроші на це, час і бажання, то артисти повинні себе тримати на рівні, тому що без цього ти не можеш працювати і виходити на сцену", - заявляла вона.

Нагадаємо, що уїдлива Нікітюк присоромила Білик на курорті в Єгипті: "типу, що Іра, мені після вас..."

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