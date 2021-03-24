У Мережі показали фото без ретуші постарілої Ірини Білик - публіка в шоці
50-річна співачка разом з іншими українськими зірками вирушила в Хургаду, Єгипет, на відкриття фешенебельного готелю Rixos.
Як передає Politeka.net, фото з Білик у своєму мікроблозі в Instagram поділився суддя з "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво.
Багатьом здалося, що ресторатор позує разом зі своєю мамою, не впізнавши в жінці поруч з ним Ірину.
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Артистка помітно постаріла й роздалася вшир, якщо порівнювати з її "фтошопними" знімками. Білик постала в жовтому платті-туніці з принтом на єгипетський мотив, а також накинула на плечі напівпрозоре парео небесного відтінку. Волосся зірка сховала під квітчастий головний убір, доповнивши лук дзеркальними сонцезахисними окулярами.
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Це Білик???😯🙉🙈"
"виглядає Ірина вже не молодо"
"Я думала, це його мама..."
"Блін, дівчатка звикли все бачити з-під фільтрів і фотошопу - альо, Білик - 50 років! Йо-мойо, як вона повинна виглядати? Нормально вона виглядає для свого віку"
"Ірину час зовсім не щадить"
"Це точно Ірина з Вами?"
"Так, на цьому фото вже видно що Іра передпенсійного віку" - "ха-ха. А я думаю що це за дама бальзаківського віку поруч".
Зазначимо, Білик ніколи не приховувала своєї погоні за молодістю і красою. Співачка підтвердила, що робила пластичні операції, але скільки саме і в яких місцях залишила в таємниці.
"Це моє кредо, мій девіз - експериментувати. Час від часу я пробую щось нове для себе. Якщо є гроші на це, час і бажання, то артисти повинні себе тримати на рівні, тому що без цього ти не можеш працювати і виходити на сцену", - заявляла вона.
Нагадаємо, що уїдлива Нікітюк присоромила Білик на курорті в Єгипті: "типу, що Іра, мені після вас..."
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