Відомий співак Олександр Пономарьов, що ховався під маскою Лева в шоу "Маска" поділився своїм болем, розповівши про втрату батька в молодому віці

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram 47-річний артист поділився з шанувальниками своїм болем, розмістивши архівне фото зі своїм батьком. Пономарьов розповів, що його батько Валерій Олександрович пішов з життя, коли співакові було всього лише 24 роки.

"Сьогодні День Народження у мого батька, Пономарьова Валерія Олександровича! Його не стало в 1997, мені було 24! Царство Небесне ...",- повідомив Олександр.

Раніше в інтерв'ю Олександр розповідав, що у його батька зупинилося серце, коли він виступав з концертами в Трускавці. Батько подзвонив йому за дві години до того, як його не стало. також Олександр розповідав. що його батько з самого дитинства був йому другом і радником і завжди вчив себе захищати.

Шанувальники Олександра підтримали артиста, і подякували батька за такого талановитого сина.

"Царство Небесне вашому татові 🙏 світла пам'ять 🙏", " батько-це Ангел хранитель, якій з небес своєю Любов'ю охороняє Вас ... світла пам'ять ... 🙏 🙏 🙏 ", "Подяка йому всенародна за талановитого сина! Душа його радіє!!🙏 🙏 🙏 ❤ ️ ",- написали шанувальники артиста.

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