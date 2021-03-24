Співак Дан Балан, екс-тренер "Голосу країни", відірвався в Києві та нарвався на критику

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці 42-річного артиста в Instagram з'явилися цікаві кадри, на яких відобразили виступ Балана на одній із закритих вечірок (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, Балан відіграв концерт 20 березня. Що це був за захід, весілля, корпоратив або день народження, точно невідомо. Артист виконав на сцені свої хіти, з'явившись в компанії двох напівголих дівчат з підтанцьовки. Блондинки в розкутих нарядах розігрівали публіку пристрасними рухами.

Тим не менш, користувачам чомусь не сподобалася їх присутність. Люди з жаром обговорили побачене:

"Танцівниці у нього галимі!!!" - "такий вибір Дана... хоча я теж від них не в захваті. Попередня дівчина Лаура мені подобалася більше 😌"

"Я теж не розумію, що це у нього за підтанцьовка...? Не зрозуміло це... та й навіщо вони там взагалі?.."

"Знову весілля, ці голі дівиці тільки псують все, Дан, переглянь і зроби висновки...😂"

"Данчик-красень!!!🔥"

"Знову весілля, а де новий альбом і нові пісні, обіцяв в 2020 році...😍"

Раніше ми розповідали, в Мережі також з'явилося фото Балана з цього закритого заходу. Неозброєним оком помітно, що артист змарнів і сильно схуд. Публіка тут же кинулася обговорювати його зовнішність. Можливо, він просто втомився після виступу, а можливо, ще більше закрутив гайки в своєму раціоні. Як відомо, Балан зовсім відмовився від вживання м'яса, віддаючи перевагу фруктам і овочам.

Нагадаємо, у Мережі показали, як виглядала б дочка Дана Балана і Тіни Кароль, приголомшливі кадри: "Династія…»