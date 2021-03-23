Зірка студії "Квартал 95" Еліна Мбані з'явилася в цікавому образі на підлозі

Екзотична красуня привертає увагу не тільки зовнішністю, але і талантом, пише Politeka.net. У Мбані гарний голос, який запам'ятовується, один раз почувши.

Відомо, що зірка займається співом з дитинства, в 10 років вона вперше виступила сольно.

Зараз красуня активно будує кар'єру, а також веде свій Instagram. На сторінку Еліни поки підписані всього трохи більше ніж 5,5 тисяч користувачів мережі.

На одному з останніх знімків артистка постала в цікавому образі.

Зірка сіла біля вікна, прикриваючись пишним фатиновим нарядом. Здавалося, що вона була без верху, і якби не тканина, то вона б постала перед підписниками оголеною.

Мбані ніби насолоджувалася позуванням. Вона закривала очі на одному з фото і підняла руку.

У підписі зірка "Квартал 95" поставила: "💫".

За годину публікація зібрала більше сотні лайків і трохи коментарів.

"❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏👏люблю вас. Красуня"," з усіх дівчат, ти є особлива", - написали користувачі мережі, які також ставили смайлики.

Відзначимо, батько Еліни Мбані родом з Конго. Майбутня зірка в дитинстві соромилася свого кольору шкіри, а також їй не подобалося її кучеряве волосся, адже кожне миття голови займало дві години і перетворювалося на тортури.

Все ж з часом дівчина полюбила себе. Зараз вона лише піклується про своє тіло, й стежить за чистотою шкіри.

Нагадаємо, що екзотична красуня з "Квартал 95" з новою зачіскою зачарувала ніжністю в сукні з тюлю:" Відвал голови, розрив сердечка!".

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