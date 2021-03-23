Учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко, у якого виявили коронавірус, розповів про перебіг хвороби

Як передає Politeka.net, в сторіс свого аккаунта в Instagram Фіналіст реаліті-шоу "Холостячка" зізнався, що змінилося за час хвороби.

"Помітив, що коли хворієш коронавірусом, він якось впливає на всю нервову систему. І ти якийсь дуже роздратований особливо вечорами. Можна навіть депресняк зловити. Загалом дивна це хвороба, дуже дивна", - розповів він.

Вранці 23 березня Тригубенко повторно здав аналіз крові. Повертаючись з клініки, він вирішив порадувати себе улюбленою кавою.

"Ви знаєте, на смак воно вже не таке. Шкода", - розчаровано сказав Фіналіст "Холостячки".

Тригубенко зазначив, що вже помітна позитивна динаміка.

"Батарейка ще поки швидко сідає, але з кожним днем сил все більше. Пам'ятаю, коли вийшов перший раз на прогулянку, так задишка через 200 метрів з'явилася», - зазначив він, прогулюючись по набережній в Києві.

Про свій діагноз Тригубенко розповів 15 березня. Повторний тест підтвердив у нього COVID-19. Перший час у нього трималася температура 40, збити яку вдавалося тільки на дуже короткий час.

Нагадаємо, Фіналіст "Холостячки" Тригубенко, який бореться з небезпечною недугою, записав звернення: "Стало погано..."

Як повідомляла Politeka, змучений хворобою Фіналіст "Холостячки" Тригубенко вибачився перед українцями: "Немає сил..."

Також Politeka писала, що Фіналіст "Холостячки" Тригубенко зізнався, хто розбив йому серце, Мішина була не першою: "Зараз лікті кусає..."