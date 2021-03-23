Кожен новий випуск шоу "Маска" все більше інтригує глядачів

Цього разу зоряних детективів чекає нелегке завдання - їм належить вгадати ім'я нового персонажа, передає Politeka.net. Однак, схоже, співаки Dzidzio і Андрій Данилко змогли відразу назвати, хто ховається в костюмі.

Про це свідчить відео, оприлюднене на офіційній сторінці проєкту в Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Так, на сцені з'явився герой в костюмі Місяця.

"Я взагалі не розумію, хто це!",- в розгубленості заявила зірковий детектив Ольга Полякова, на відміну від своїх колег Dzidzio і Андрія Данилка, які тут же видали ім'я.

"Надія Мейхер!",- крикнув перший.

"Надя, знаєш що...",- підхопив Dzidzio Данилко.

Поки невідомо, чи виявилися праві зірки шоу.

"Ейфорія! Фантастичні виступи улюблених героїв і нова загадкова маска. Ми готуємо для вас справжнє свято!

Новий випуск шоу МАСКА вже 27 березня о 21:00 на @kanalukraina", - написали автори поста.

За день публікація зібрала понад 12 тисяч переглядів і багато коментарів:

"МАСКА - - - - нотка позитиву в наше життя, найкласніше що є на наших екранах👏👏👏🔥🔥🔥❤️", "Циклопчик і Жабеня кращі😍", "Пора зняти маску з циклопа, його мімішність бісить"," місяць виявиться чоловіком)"," а Остапчук хто? Джонні Депп або Джої з серіалу "Друзі"?) ", "Нова маска - Ірина Білик! Я чомусь так подумала, побачивши її".

Нагадаємо, хто ховається в костюмі Ворона в шоу "Маска": в мережі розсекретили ім'я зіркового учасника, " Юра, прости..."